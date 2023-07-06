Британия сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса

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Великобритания исключила из своего санкционного списка бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минфина страны.

Там говорится, что запись о Хасисе исключили из консолидированного списка, а значит, на него больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

В апреле прошлого года сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. Тогда под санкции подпали глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Отмечалось, что всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.

Незадолго до этого Хасис объявил о решении уйти с должности первого заместителя председателя Сбербанка по собственному желанию. Отмечалось, что это связано с его намерением заняться собственными проектами.

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