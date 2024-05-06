Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с РФ

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Франция не находится в состоянии войны с Россией. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с председателем Китая Си Цзиньпином, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

Макрон подчеркнул, что Франция также не стремится к смене власти в России.

Ранее французский МИД сообщил, что страна не отправляла солдат иностранного легиона на Украину. В ведомстве указали, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что информация о возможной отправке Францией своих военнослужащих на Украину требует проверки. Так он прокомментировал слова бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что около 100 французских военных были отправлены на Украину.

