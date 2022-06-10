В РФ увеличился спрос на услуги мастеров на час на 25%

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В России спрос на услуги мастеров на час в мае увеличился на 25% по сравнению с мартом 2022 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Услуги".

"К таким специалистам россияне обращаются для решения различных задач по небольшому ремонту в доме: повесить люстру или починить кран, собрать и установить мебель, прибить полку", – отметили представители сервиса.

Так, спрос на услуги специалистов по установке и ремонту бойлеров в мае увеличился на 24%. Это связывают с подготовкой к сезону отключения горячей воды в домах.

"Растет спрос и на всю категорию сантехнических работ: динамика роста спроса в мае составила +54% по сравнению с показателями марта", – добавили в сервисе.

Согласно результатам исследования, за два месяца на 35% вырос спрос на услуги электриков, на 17% – на специалистов по ремонту электрообогревателей.

Ранее аналитики компании Gorserv, резидента "Сколково", выяснили, что женщины решают проблемы в квартире с помощью заказа бытовых услуг в полтора раза чаще, чем мужчины.

Особенно разница заметна в Сибири. На женщин там приходится 67% заказов. На юге страны перевес у женщин над мужчинами составляет 63%, а в Поволжье – 61%. На Дальнем Востоке разница наименее низкая – 56%.

Также выяснилось, что женщин в два раза чаще интересуют такие услуги, как установка электросчетчиков, моек, отделочные потолочные работы, сборка и ремонт шкафов, столов и полок и работы по сверлению и штроблению.

