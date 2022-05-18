В России женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики компании Gorserv, резидента "Сколково", выяснили, что женщины решают проблемы в квартире с помощью заказа бытовых услуг в полтора раза чаще, чем мужчины, сообщает "Газета.ру".

Особенно разница заметна в Сибири. На женщин там приходится 67% заказов. На юге страны перевес у женщин над мужчинами составляет 63%, а в Поволжье – 61%. На Дальнем Востоке разница наименее низкая – 56%.

Также выяснилось, что женщин в два раза чаще интересуют такие услуги, как установка электросчетчиков, моек, отделочные потолочные работы, сборка и ремонт шкафов, столов и полок и работы по сверлению и штроблению. Мужчины при этом в три раза чаще заказывают установку кондиционеров, настройку работы умного дома и видеонаблюдения.

Самыми популярными бытовыми услугами по стране стали сантехнические и электротехнические. На них приходится 55 и 24% заказов. На это влияет то, что сантехнику и электрику ремонтируют чаще, чем делают ремонт или собирают мебель.

Директор по маркетингу Gorserv Ольга Сигида объяснила, что многие россияне боятся самостоятельно решать некоторые бытовые проблемы из-за возможных последствий, в том числе финансовых. Особенно это касается сантехники и электрики.

"К примеру, арендаторы квартир гораздо чаще приглашают мастеров для починки смесителей или устранения засора, нежели чем для сборки мебели: ведь перспектива залить соседей гораздо хуже сломанного шкафа или стола", – пояснила Сигида.

Больше всего денег домохозяйства страны тратят на установку бытовой техники: в среднем чек на разовую услугу мастера составляет 3 007 рублей. На втором месте – сборка мебели, средний чек на услугу составляет 2 498 рублей. На третьем – электрика и средний чек на услугу в 2 354 рубля.

Больше всего денег тратят на бытовые услуги жители Северо-Запада, Центральной России и Урала – 2 638, 2 474 и 1 874 рубля соответственно. В остальных регионах средняя стоимость одного вызова мастера варьируется около 1 390 рублей за услугу.

Ранее сообщалось, что более 15,4 тысячи заявок подали москвичи в сервисе "Вывоз ненужных вещей" за полгода, в среднем это 80 заявок в день.

Как уточнил заместитель руководителя департамента информационных технологий Борис Фролов, жители столицы чаще всего на утилизацию отправляют стиральные машины, холодильники, а также газовые и электрические плиты.

Помимо крупногабаритной техники, можно избавиться от старых автомобилей. Утилизацией занимается промышленная компания. За полгода вывезены уже восемь машин, еще три находятся на очереди. Подать заявку на вывоз вещей могут граждане от 18 лет.

