Сергунина рассказала о портале детских технопарков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал детских технопарков станет агрегатором программ дополнительного образования, все занятия собраны на одном ресурсе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Учреждения дополнительного образования будут публиковать на портале свои новости и анонсы. Это поможет им в привлечении аудитории. А сами москвичи смогут выбрать занятия для детей из еще более широкого списка предложений", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Образовательные площадки будут ранжироваться по районам. Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, власти пригласили на портал резидентов с целью поддержки малого и среднего бизнеса в инженерно-технической сфере.

Ранее сообщалось, что проект "Лето моей карьеры", который стартует 1 июля и продлится до 22 июля, открыл прием заявок среди подростков от 14 до 17 лет. Ребята будут учиться в одной из 20 профильных школ, их будут сопровождать 100 наставников.

