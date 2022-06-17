Бочкарев: ввод жилья и недвижимости в Москве идет с опережением графика

13:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жилье и недвижимость в Москве строят с опережением графика, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на сегодняшний день удалось выполнить более половины годового плана.
"Всего за первые месяцы года в столице построено и введено в эксплуатацию более 4,75 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 2,6 миллиона квадратных метров жилья", – отметил Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется возведению объектов социальной инфраструктуры. В общей сложности с начала года удалось построить 30 социальных объектов различного назначения.
При этом, сказал Бочкарев, две трети учреждений возвели силами инвесторов. По его мнению, такое соотношение показывает высокую инвестиционную привлекательность рынка Москвы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество вводимых квадратных метров жилья в Москве в ближайшие два-три года может сократиться. По его словам, это не критично, так как в последние два года были рекордные темпы ввода. В частности, в прошлом году было введено в два раза больше жилья, чем в среднем во все предыдущие годы.
"Жизнь в большом городе": московская недвижимость
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