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Москва 24

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Экономика

07:23

Темпы ввода жилья в Москве в ближайшие годы могут сократиться, но не критично – Ефимов

экономика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Количество вводимых квадратных метров жилья в Москве в ближайшие два-три года может сократиться, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это не критично, так как в последние два года были рекордные темпы ввода. В частности, в прошлом году было введено в два раза больше жилья, чем в среднем во все предыдущие годы.

Он отметил, что по нежилищному строительству также были поставлены абсолютные рекорды.

"Мы со своей стороны просубсидировали ставку застройщикам до 9% по крупным проектам, и все крупные проекты в сфере строительства офисов, промышленных, торговых объектов, кто к нам обратились, деньги на субсидирование ставки получили, – отметил Ефимов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Мэр отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ и логистики.

В 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона квадратов будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов.

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