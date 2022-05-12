Автоэксперт назвал плюсы системы для распознавания лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Система распознавания лиц позволяет штрафовать пешеходов, которые пользуются смартфоном при переходе дороги, рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что часто виновником ДТП, связанного с наездом на пешехода, являются граждане, которые не выпускают смартфон из рук, даже при переходе через дорогу.

Васильев выразил мнение, что таких пешеходов нужно штрафовать наравне с водителями и в этом поможет система распознавания лиц.

"Системы распознавания лиц уже работают. Взять, к примеру, то же метро", – напомнил эксперт.

По его словам, высокая вероятность получить штраф за использование смартфона на пешеходном переходе быстро выработает у людей привычку смотреть по сторонам.

"Хорошие привычки меняются и формируются очень быстро", – заключил Васильев.

Ранее стало известно, что дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения.

Утвердить документ планируют в 2022 году. Кроме того, МВД РФ намерено вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, от которой полиция отказалась в 2021 году.

