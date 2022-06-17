"Чайф" отметит день рождения Владимира Шахрина в саду "Эрмитаж"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Группа "Чайф" отметит день рождения Владимира Шахрина на традиционном летнем концерте в московском саду "Эрмитаж" 23 июня.

В этот вечер прозвучат многочисленные хиты из разных альбомов "Чайфа", на сцену с группой поднимутся друзья и коллеги, а настроение у всех обязательно будет оранжевым.

Теплым летним вечером гостей ждет традиционная душевная встреча под открытым небом – долгожданная возможность услышать любимые песни в компании друзей и единомышленников на уютной территории московского сада "Эрмитаж". Билеты доступны по ссылке.

Ранее открылся новый сезон и в Зеленом театре ВДНХ. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера.