"Wow эффект": блогер из США придумал необычный будильник

Блогер из США Аюш Пай придумал будильник, который заставит встать с постели кого угодно.

Благодаря разработанной блогером программе, гаджет сначала просто звонит, при нажатии повтора выдает оглушительный звук, а если владелец не встанет и после этого, выбирает рандомный снимок из телефона и публикует его в соцсетях.

Такая перспектива показалась пользователем ужасной, но действенной. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".