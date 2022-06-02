Саудовская Аравия назвала условие для увеличения добычи нефти – СМИ

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Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти, если добыча в РФ достаточно снизится из-за наложенных на нее ограничений со стороны Запада, сообщает газета Financial Times.
По данным источника, власти страны понимают, что рынок на сегодняшний день перегружен и цены на нефть наблюдаются высокие, однако настоящего дефицита на рынке сейчас нет.
Благодаря последним визитам высокопоставленных делегаций с американской стороны удалось улучшить отношения, хотя напряженность в отношениях Соединенных Штатов и Саудовской Аравии присутствовала. После этого, как сообщил источник, в государстве согласились изменить тон отношений в рамках сближения с администрацией американского лидера Джо Байдена.
Отмечается, что Саудовская Аравия изначально планировала увеличить добычу нефти в сентябре. Однако теперь все будет перенесено на июль и август, при этом Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) должна будет одобрить это изменение.
Ранее сообщалось, что отказ Европейского союза от отечественной нефти связан с желанием оказать давление на РФ и сократить для нее возможности получения экспортных доходов. При этом заменить российскую нефть, по словам экспертов, пока почти никто не может. Так, большинство стран снижают добычу, но в выигрыше могут остаться лишь государства Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, указал эксперт.
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