Западную Европу накрыла экстремальная жара

Экстремальная жара накрывает Западную Европу. Страдают от зноя Португалия, Италия, юг Франции. 40-летние температурные рекорды бьются и на Пиренеях – на юге Испании уже неделю держится температура на отметке 45 градусов.

При этом власти Франции советуют не включать кондиционеры без особой нужды. Аргументируют предписание не только экономией, но и защитой об окружающей среде.

Вода в Европе теперь тоже стала роскошью. Во Франции уже введены ограничения. Речь идет об автомойках, поливе садов и наполнении уличных бассейнов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

