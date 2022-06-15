Сервисные бюро для помощи россиянам могут появиться за границей

08:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сервисные бюро для помощи россиянам в вопросе консульских услуг могут появиться за границей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу МИД РФ.
Бюро смогут помогать постоянно проживающим за рубежом россиянам и туристам в оформлении паспортов, нотариальных актов или справок.
Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев рассказал, что комиссия одобрила инициативу. По его словам, благодаря этому процесс оказания услуг станет более быстрым и удобным.
"Это поможет снизить нагрузку на сотрудников консульств, что в условиях сокращения дипломатического персонала российских посольств из-за международной обстановки становится особо актуальным", – отметил Груздев.
Сервисные бюро планируют открывать при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом. Список стран, где откроют бюро, утвердит МИД РФ. Отмечается, что сотрудники таких учреждений не будут иметь дипломатического статуса.
"Это исключит необходимость получения какого-либо специального согласия от иностранных властей на открытие таких представительств", – пояснил Груздев.
Соответствующий проект законопроект зарегистрирован в Госдуме 9 июня. Первое чтение пройдет в июне.
Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию. Также российские власти потребовали от Британии разъяснений по поводу проблем при получении виз россиянами. В МИД РФ отметили, что ситуация осложняется обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем.
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