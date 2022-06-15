Сервисные бюро для помощи россиянам могут появиться за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервисные бюро для помощи россиянам в вопросе консульских услуг могут появиться за границей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу МИД РФ.

Бюро смогут помогать постоянно проживающим за рубежом россиянам и туристам в оформлении паспортов, нотариальных актов или справок.

Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев рассказал, что комиссия одобрила инициативу. По его словам, благодаря этому процесс оказания услуг станет более быстрым и удобным.

"Это поможет снизить нагрузку на сотрудников консульств, что в условиях сокращения дипломатического персонала российских посольств из-за международной обстановки становится особо актуальным", – отметил Груздев.

Сервисные бюро планируют открывать при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом. Список стран, где откроют бюро, утвердит МИД РФ. Отмечается, что сотрудники таких учреждений не будут иметь дипломатического статуса.

"Это исключит необходимость получения какого-либо специального согласия от иностранных властей на открытие таких представительств", – пояснил Груздев.

Соответствующий проект законопроект зарегистрирован в Госдуме 9 июня. Первое чтение пройдет в июне.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию. Также российские власти потребовали от Британии разъяснений по поводу проблем при получении виз россиянами. В МИД РФ отметили, что ситуация осложняется обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем.

