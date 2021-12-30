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Нарколог рассказал, сочетание каких напитков может быть смертельным

Смертельный коктейль. С чем ни в коем случае нельзя смешивать алкоголь
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Kate_Ovcharenko

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал Москве 24, что сочетание ряда напитков с алкоголем может привести к тяжелым последствиям для организма.

В первую очередь специалист предостерег от употребления коньяка, виски и водки после выпитого шампанского или газированного вина. По его словам, это одна из распространенных ошибок людей во время новогодних праздников.

Газ всегда усиливает действие крепкого алкоголя. Такое сочетание – сильный удар по поджелудочной железе. А это практически основной орган в нашем пищеварении. Если страдает поджелудочная, весь организм начинает давать сбой.
Марат Сараев
врач-нарколог, кандидат медицинских наук

Также врач категорически не рекомендует смешивать пиво с крепким алкоголем. Самыми проблемными сочетаниями эксперт назвал пенное с водкой и виски.

"В данном случае опять же страдает поджелудочная железа, а также слизистые стенок желудка и двенадцатиперстной кишки. Они получают первый и самый сильный удар. Происходит постоянный ожог слизистой желудка, а поджелудочная железа фактически умирает. Когда она возрождается, людям плохо, их тошнит, возникают проблемы с ЖКТ", – отметил Сараев.

Коснулся врач и популярного коктейля "Куба либре" – сочетания рома и колы. Эксперт предупреждает, что от его употребления больше всего рискуют люди старшего возраста.

В коле содержится огромное количество кофеина и сахара. В сочетании с алкоголем их действие только усиливается. Для людей в возрасте выше среднего, у которых уже есть проблемы с сахаром, такой коктейль может стать смертельным.
Марат Сараев
врач-нарколог, кандидат медицинских наук

"Есть очень много людей, которые живут и не знают, что у них есть сахарный диабет. В один прекрасный день, после употребления алкоголя в сочетании с колой или сладким лимонадом, организм получает очень сильный углеводный удар. Может дойти до комы. У человека перестает работать поджелудочная железа, и он умирает", – объясняет Сараев.

Также нарколог предостерег от употребления популярного коктейля "Лонг-Айленд", в котором содержится в том числе ром, водка и сок.

"Сочетание сладких напитков и разных видов алкоголя – очень сильный удар по организму. Помимо поджелудочной железы, идет нагрузка на сердце, сосуды и почки. Если у человека есть хронические заболевания этих органов и он о них не знает, эти проблемы как раз могут выстрелить. Этим опасен "Лонг-Айленд" и другие подобные ему коктейли", – говорит специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал, какие закуски не стоит сочетать с употреблением спиртного. Среди таких эксперт назвал консервированные овощи и жирное мясо.

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