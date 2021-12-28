Нарколог назвал лучшую закуску к алкогольным напиткам

Фото: AP/TASS/Matthew Mead
Картофельное пюре является лучшей закуской к алкоголю. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн на пресс-конференции в ТАСС.
"Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь", – пояснил специалист.
Также, по словам врача, алкоголь не следует запивать газировкой из-за того, что углекислый газ усиливает всасываемость алкоголя. Не нужно использовать в качестве закуски и сладкое, потому что это может усилить интоксикацию и похмелье.
"Основной совет, мы всегда об этом говорим: ночь на дворе, человек спит, ферментативная система на сниженном уровне, поэтому переработка алкогольных продуктов также не на высоте, поэтому алкогольные напитки должны быть слабой градусности и легкими. Мой совет очень простой – сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов", – отметил Брюн.
По словам эксперта, повышение градуса может причинить вред организму, а отсутствие активности лишь усиливает опьянение, поэтому в праздники нужно больше двигаться – петь, танцевать, гулять, играть в снежки.
Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал о закусках, которые не стоит сочетать с алкоголем. Для того чтобы хорошо встретить Новый год, эксперт рекомендовал не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Также врач посоветовал не пить на голодный желудок. Особенно это касается шампанского и газированных вин.
Жители Москвы закупаются продуктами к Новому году
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