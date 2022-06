Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро

Фото: instagram(соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/marilynmonroecollection

Ким Кардашьян повредила платье Мэрилин Монро, арендованное для бала Met Gala. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Pop Culture.

Предположительно, Кардашьян арендовала платье за 5 миллионов долларов. Однако вернула его в Ripley's Believe It or Not! в ненадлежащем виде. Отмечается, что платье разошлось по швам и потерлось в нескольких местах. Кроме того, пропали и некоторые декоративные кристаллы.

Арендованный наряд является культовым. Именно в нем Монро пела Джону Кеннеди "С днем рождения, мистер президент" в 1962 году. Для этого платья она похудела на семь килограммов.

