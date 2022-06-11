В Сети обсуждают секретную свадьбу Бритни Спирс

Пользователи Сети обсуждают секретную свадьбу Бритни Спирс. Поклонники, наконец-то, увидели фото и видео с певицей в платье невесты.

Под венец с Сэмом Асгари поп-принцесса отправилась в белоснежном наряде Versace с фатой. Жених, как положено в смокинге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.