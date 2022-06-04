Джонни Депп выпустит музыкальный альбом

Американский актер Джонни Депп намерен выпустить музыкальный альбом. Компанию в работе над пластинкой ему составил музыкант-виртуоз Джефф Бек, который, по признанию Деппа, является его гитарным кумиром.

Релиз намечен на июль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

