Киркоров извинился за танец на кресте во время своего шоу

17:24
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Народный артист РФ Филипп Киркоров извинился за танец на кресте во время юбилейного шоу в Кремлевском дворце. Об этом он написал в своем в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Певец рассказал, что должен был включить в программу песню "Мария Магдалена", поскольку она была посвящена матери, умершей в его день рождения.
"Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", – отметил артист.
Он также подчеркнул, что не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в этот номер "кощунственного умысла". По его словам, человек он верующий, ему важны религиозные святыни.
"Все, что происходило на сцене, – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!" – заключил Киркоров.
Ранее Госдума направила запрос в прокуратуру по статье Уголовного кодекса "Оскорбление чувств верующих" после выступления Филиппа Киркорова на концерте в честь своего юбилея. Депутат Александр Бородай получил жалобу на поведение певца.
По его словам, Киркоров на концертах в Кремлевском дворце исполнял песню "Мария Магдалина", при этом забрался на поваленный христианский крест и танцевал на нем. Бородай отметил, что верующим не понравился не только танец, но и выбор композиции, так как в христианстве фигура Магдалины занимает особое место. Депутат подчеркнул, что Россия – многоконфессиональная страна, поэтому всем необходимо уважать чувства верующих.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала обвинения в отношении певца. По ее словам, номер придумал сам артист. Успенская уточнила, что Киркоров выступал в роли режиссера и продюсера юбилейного шоу в Кремлевском дворце, которое было посвящено его 55-летию.
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Филиппа Киркорова публично извиниться за скандальный номер. В то же время парламентарий выступил против проведения проверки в отношении певца, поскольку, по его мнению, из-за угрозы наказания по статье об оскорблении чувств верующих Киркоров может уехать в Израиль.
Филиппа Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за шоу с крестом
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