Милонов потребовал от Киркорова извинений за номер с крестом

12:00
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Филиппа Киркорова публично извиниться за скандальный номер из юбилейного концерта артиста, где использовалась декорация упавшего креста с "распятой" на нем девушкой. Об этом сообщает News.ru.
В то же время парламентарий выступил против проведения проверки в отношении певца, поскольку, по его мнению, из-за угрозы наказания по статье об оскорблении чувств верующих Киркоров может уехать в Израиль.
"Я считаю, что то, что он сделал, – это просто лютый стыд, бессовестный и омерзительный поступок. Возможно, он сделал это специально, потому что очевидного повода назвать себя гонимым вроде бы нет. А тут лишний повод свалить из страны", – предположил Милонов.
Депутат призвал не наказывать Киркорова, подчеркнув, что артист всегда был таким и вел себя вызывающе. Также он подчеркнул, что его возмутил не только номер певца, но и реакция зрительного зала. По его мнению, публика должна была показать, что не приветствует происходящее и покинуть зал.
"Я хотел бы, чтобы об этом не только я один сказал, но чтобы и другие мои коллеги сказали: мы ждем и требуем извинений от Киркорова. Господь давал возможность людям покаяться – Киркоров совершил хулу, негодяйский поступок. Пусть извинится, и тогда можно будет делать какие-то выводы", – отметил Милонов.
Ранее Госдума направила запрос в прокуратуру по статье Уголовного кодекса "Оскорбление чувств верующих" после выступления Филиппа Киркорова на концерте в честь своего юбилея. Депутат Александр Бородай получил жалобу на поведение певца.
По его словам, Киркоров на концертах в Кремлевском дворце исполнял песню "Мария Магдалина", при этом забрался на поваленный христианский крест и танцевал на нем. Бородай отметил, что верующим не понравился не только танец, но и выбор композиции, так как в христианстве фигура Магдалины занимает особое место. Депутат подчеркнул, что Россия – многоконфессиональная страна, поэтому всем необходимо уважать чувства верующих.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала обвинения в отношении певца. По ее словам, номер придумал сам артист. Успенская уточнила, что Киркоров выступал в роли режиссера и продюсера юбилейного шоу в Кремлевском дворце, которое было посвящено его 55-летию.
Филиппа Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за шоу с крестом
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