Представитель Киркорова ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих

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Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что номер, в ходе которого артист исполнял песню, танцуя на упавшем кресте, придумал он сам.

В беседе с News.ru Успенская уточнила, что Киркоров выступал в роли режиссера и продюсера юбилейного шоу в Кремлевском дворце, которое было посвящено его 55-летию.

"На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления", – отметила пресс-секретарь артиста.

Ранее в РПЦ заявили, что Филипп Киркоров устроил антирелигиозную провокацию. Поводом для критики стал номер, в ходе которого на сцене появился огромный светящийся крест. Во время выступления певец ходил по нему. В это время подтанцовка ползала перед Киркоровым на коленях. Это вызвало у верующих множество вопросов.

Глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что выступление Киркорова было святотатством, которое расценивается как оскорбление чувств верующих. Он направил обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку в отношении Киркорова и режиссера-постановщика шоу в Кремлевском дворце.