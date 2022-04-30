Салоны красоты стилиста Зверева закрылись в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве закрылись салоны красоты, которыми владел стилист Сергей Зверев, сообщает "Газета.ру".

"Все салоны красоты, которыми я владел, закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того, чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально", – отметил Зверев.

По словам стилиста, у него остались сбережения, чтобы жить как раньше, ни в чем себя не отказывая. Однако пробовать себя в других специальностях Зверев не собирается.

"Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка", – отметил он.

Ранее Зверева оштрафовали за непредоставление отчета об избирательной кампании. По информации суда, в 2021 году стилист выдвинул свою кандидатуру на выборах в депутаты Госдумы от Бурятии по одномандатному округу № 9, а также по федеральному партсписку партии "Зеленые" и занял на них третье место. Однако отчет об избирательной кампании так и не предоставил.