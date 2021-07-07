Стилист Сергей Зверев будет выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленые"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский стилист Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии "Зеленые".

По его словам, это решение для него было непростым. Об участии в выборах в Госдуму Зверева попросили те, кто следил за его экологической деятельностью. Стилист будет баллотироваться и от одномандатного округа, и по федеральному списку партии.

Партия "Зеленые" имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.

Ранее Владимир Путин заявил, что предстоящие сентябрьские выборы в России являются чрезвычайно важным политическим событием, которое требует предельно четкой организации.

По словам президента, властям предстоит проработать большой комплекс вопросов, чтобы помочь избиркомам организовать работу в сентябре должным образом.

Также глава государства сообщал, что голосование должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма.