Стилист Сергей Зверев будет выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленые"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российский стилист Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии "Зеленые".
По его словам, это решение для него было непростым. Об участии в выборах в Госдуму Зверева попросили те, кто следил за его экологической деятельностью. Стилист будет баллотироваться и от одномандатного округа, и по федеральному списку партии.
Партия "Зеленые" имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.
Ранее Владимир Путин заявил, что предстоящие сентябрьские выборы в России являются чрезвычайно важным политическим событием, которое требует предельно четкой организации.
По словам президента, властям предстоит проработать большой комплекс вопросов, чтобы помочь избиркомам организовать работу в сентябре должным образом.
Также глава государства сообщал, что голосование должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма.
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года
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