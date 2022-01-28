Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за непредоставление отчета об избирательной кампании

18:00
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Мировой судья судебного участка № 367 Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей за непредоставление отчета об избирательной кампании в Госдуму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тверского суда сообщает Агентство "Москва".
28 января суд признал Зверева виновным по части 1 статьи 5. 17 КоАП РФ.
По информации суда, в 2021 году стилист выдвинул свою кандидатуру на выборах в депутаты Госдумы от Бурятии по одномандатному округу № 9, а также по федеральному партсписку партии "Зеленые" и занял на них третье место. Однако отчет об избирательной кампании так и не предоставил.
Теперь Звереву предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ранее стилист признавался, что решение баллотироваться на выборах далось ему не просто. По словам Зверева, об участии его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью.
Сергей Зверев решил стать депутатом
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