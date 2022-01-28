Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за непредоставление отчета об избирательной кампании

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Мировой судья судебного участка № 367 Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей за непредоставление отчета об избирательной кампании в Госдуму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тверского суда сообщает Агентство "Москва".

28 января суд признал Зверева виновным по части 1 статьи 5. 17 КоАП РФ.

По информации суда, в 2021 году стилист выдвинул свою кандидатуру на выборах в депутаты Госдумы от Бурятии по одномандатному округу № 9, а также по федеральному партсписку партии "Зеленые" и занял на них третье место. Однако отчет об избирательной кампании так и не предоставил.

Теперь Звереву предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее стилист признавался, что решение баллотироваться на выборах далось ему не просто. По словам Зверева, об участии его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью.