Моргенштерн намерен подать жалобу на преследовавшего его из-за тату майора

16:10
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Рэпер Моргенштерн намерен подать жалобу в прокуратуру на майора, который составил на него два административных протокола по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката исполнителя Сергея Жорина.
Защитник рассказал, что сначала дело возбудили из-за текстов рэпера, в которых якобы была пропаганда наркотиков.
"Полицейский провел экспертизу, она не подтвердила пропаганду, он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в том числе в татуировках", – пояснил Жорин.
Адвокат добавил, что не было никаких заявлений по поводу татуировок.
Ранее в Набережных Челнах против Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю.
Адвокат Моргенштерна сообщил, что лично оплатил штрафы клиента
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