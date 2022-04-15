Моргенштерн намерен подать жалобу на преследовавшего его из-за тату майора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рэпер Моргенштерн намерен подать жалобу в прокуратуру на майора, который составил на него два административных протокола по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката исполнителя Сергея Жорина.

Защитник рассказал, что сначала дело возбудили из-за текстов рэпера, в которых якобы была пропаганда наркотиков.

"Полицейский провел экспертизу, она не подтвердила пропаганду, он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в том числе в татуировках", – пояснил Жорин.

Адвокат добавил, что не было никаких заявлений по поводу татуировок.

Ранее в Набережных Челнах против Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю.

