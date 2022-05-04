В Госдуме попросили прокуратуру проверить Киркорова из-за оскорбления чувств верующих

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Госдума направила запрос в прокуратуру по статье 148 Уголовного кодекса ("Оскорбление чувств верующих") после выступления Филиппа Киркорова на концерте в честь своего юбилея. Об этом сообщает радио КП.

Депутат Александр Бородай получил жалобу на поведение певца.

"В этот раз певец Филипп Киркоров на концертах в Кремлевском дворце исполнял песню "Мария Магдалина". Но при этом певец забрался на поваленный христианский крест, прыгал на нем, танцевал", – отметил Бородай.

По его словам, верующим не понравился не только танец, но и выбор композиции, так как в христианстве фигура Магдалины занимает особое место. Бородай подчеркнул, что Россия – многоконфессиональная страна, поэтому всем необходимо уважать чувства верующих.

Ранее пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала обвинения в отношении певца. По ее словам, номер придумал сам артист. Успенская уточнила, что Киркоров выступал в роли режиссера и продюсера юбилейного шоу в Кремлевском дворце, которое было посвящено его 55-летию.

