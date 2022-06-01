В Пятигорске отменили концерт Киркорова после его танца на кресте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб представителей мусульманской и православной общин города. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление артиста должно было состояться 19 июня в одном из залов Северо-Кавказской государственной филармонии. С призывом отменить концерт выступали ранее глава общественной организации "Наш дом – город Грозный" Сайпуддин Гучигов, а также Пятигорская епархия РПЦ.

Между тем в афише Ставропольского дворца культуры, где Киркоров должен дать концерт 20 июня, пока никаких изменений нет. Однако известно, что зрители уже начали сдавать билеты.

В конце апреля Филипп Киркоров провел концерт в Кремлевском дворце по случаю своего 55-летия. Во время одного из номеров на сцене появился огромный светящийся крест, по которому артист ходил, а подтанцовка в это время ползала перед ним на коленях. В РПЦ назвали выступление певца антирелигиозной провокацией.

Позже Киркоров принес извинения. На своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) он написал, что не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в номер "кощунственного умысла". Он также подчеркнул, что сам является человеком верующим и ему важны религиозные святыни.

