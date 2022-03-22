Группа Maneskin заявила, что не посетит Россию в рамках мирового турне

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Итальянская рок-группа Maneskin не посетит Россию в рамках мирового турне. Об этом исполнители сообщили на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В своем заявлении исполнители добавили, что решение связано с ситуацией на Украине.

Ранее британская рок-группа Franz Ferdinand отменила свое выступление в Москве, запланированное на 1 марта. Также свой концерт в России отменила американская группа The Killers.

Свои концерты отменяют и другие иностранные музыканты и коллективы. В частности, не состоится целый ряд выступлений в Московской филармонии и концертном зале "Зарядье".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.