"Ночная смена": в Сети появится анимационный спин-офф "Стражей галактики"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Многосерийный анимационный спин-офф "Стражей галактики" Джеймса Ганна появится в Сети 10 августа под названием "Я есть Грут".