В Китае введут положение об армейских действиях невоенного характера

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В Китае 15 июня вступит в силу приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Документ подписал председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин. Информацию об этом опубликовало агентство "Синьхуа".

В материале говорится, что положения нацелены на защиту жизни и имущества граждан, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, а также мира во всем мире и стабильности в регионе. Свод положений будет служить правовой базой для армейских действий невоенного характера. Он разбит на шесть глав и 59 статей.

Газета Global Times со ссылкой на анонимного военного эксперта сообщает, что названные положения станут правовой основой для выполнения китайскими войсками ряда задач, в числе которых оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций.

Также, по мнению аналитиков, приказ позволит китайским военным обеспечить безопасность ключевых транспортных путей для стратегических ресурсов, например нефти, а также защитить инвестиции, проекты и персонал за границами государства.

В то же время в вещательной корпорации Radio Free Asia, которая финансируется правительством США, выразили опасения по поводу нововведений. Там считают, что Пекин может готовиться к проведению спецоперации, не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.

Ранее в Минобороны КНР заявили о готовности сражаться до конца в случае отделения Тайваня. Выступая на конференции по безопасности в Сингапуре, министр обороны КНР Вай Фэнхэ добавил, что Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и пытаться его сдерживать. По мнению Фэнхэ, принятая американским правительством новая индо-тихоокеанская стратегия направлена против одной-единственной страны.

