Китай проведет военные учения в районе Тайваня

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Вооруженные силы Китая проведут военные учения в районе Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии страны.

Уточняется, что Китай направил вооружение в Восточно-Китайское море 15 апреля.

"Командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань", – говорится в сообщении.

Ранее глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в нестабильном мире вероятность конфликта между великими державами увеличивается. По его словам, главным геостратегическим вызовом США остается Китай. Он отметил, что Китай намерен развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году.

