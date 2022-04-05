ВС США заявили о вероятном конфликте между великими державами

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Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в нестабильном мире вероятность конфликта между великими державами увеличивается.
По его словам, США находятся в важном геостратегическом поворотном моменте. При этом Милли считает, что главным геостратегическим вызовом остается Китай. Он отметил, что китайская сторона развивает свой потенциал в различных областях, сокращая разрыв с США.
"Если коротко, то они по-прежнему полны решимости коренным образом пересмотреть международный порядок в свою пользу к середине века, они намерены стать равным (соперником. – Прим. ред.) США в военном плане к 2035 году, они намерены развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году", – цитирует Милли ТАСС.
Он также отметил, что Китай следит за событиями на Украине и может принять меры для ослабления США и союзников, поддерживающих украинскую сторону. В связи с этим Милли заявил о необходимости поддержания отношений с КНР, не доводя их до конфликта.
"Там, где Россия представляет собой острую угрозу, КНР является геостратегическим вызовом для нашей национальной безопасности в долгосрочной перспективе", – подытожил он.
Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Туньси заявил, что отношения Китая и России с начала текущего года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.
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