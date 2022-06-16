Проливные дожди привели к наводнениям в Индии

На Индию обрушились сильные проливные дожди, которые вызвали наводнения в районах Ассам и Гувахати. В результате разгула стихии затоплены улицы, машины.

Специальные службы борются с последствиями наводнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.