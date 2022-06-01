Сотрудники "Боржоми" в Грузии вышли на забастовку

Сотрудники двух заводов компании "Боржоми" объявили забастовку. Около 800 рабочих требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также ликвидировать долги по выплатам и восстановить уволенных сотрудников. Митинг протеста показали грузинские телеканалы.

Рабочие установили палатки и готовятся к длительной акции протеста. В конце апреля компания приостановила работу в Грузии. Объяснили это проблемами с продажами и доступом к банковским счетам, из-за чего упала валютная прибыль и компания не смогла расплачиваться с кредиторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

