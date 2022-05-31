В АТОР рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Фото: телеграм-канал Mash

Никто из россиян, попавших в ДТП в Турции, серьезно не пострадал. Всем им оказана медпомощь. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Пострадавших доставили на машинах скорой помощи в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике, где им была оказана амбулаторная помощь по страховке. Сообщается, что пострадавшие находятся в хорошем состоянии, тяжелых случаев нет", – говорится в публикации.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились 15 человек, из которых пострадали 11 туристов и водитель. На место инцидента были направлены врачи, полицейские и пожарные.

Туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье во вторник, 31 мая. По данным полиции, он перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

