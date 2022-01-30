13 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Мексике

Фото: Twitter/@PCJalisco

Смертельная авария с микроавтобусом произошла в мексиканском штате Халиско. Об этом информирует служба гражданской защиты региона в официальном аккаунте в Twitter.

ДТП случилось на шоссе Леон-Агуаскальентес. В результате случившегося погибли 13 человек.

"Восемь мужчин и четыре женщины, включая двоих несовершеннолетних, еще один человек скончался в больнице", – утверждается в публикации.

Кроме того, 10 пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии не сообщается.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего машина съехала в канаву и перевернулась.

Уточняется, что все погибшие являлись гражданами Мексики. В данный момент спасательные работы на месте ДТП завершены.

Ранее пассажирский автобус упал с горной дороги в Боливии. В результате случившегося погибли 11 человек. Еще семеро пострадавших получили различные ранения.