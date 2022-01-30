Одиннадцать человек погибли в аварии с автобусом в Боливии – СМИ

Фото: Correo del Sur

Пассажирский автобус упал с горной дороги в Боливии. Об этом пишет местное издание Correo del Sur.

Как сообщают представители полиции, ДТП случилось в департаменте Кочабамба. Авария произошла около 03:00 по местному времени.

В результате случившегося погибли 11 человек. Еще семеро пострадавших получили различные ранения.

Как пишет СМИ, автобус принадлежал профсоюзу "16 июля Ками". Он перевозил сотрудников горнорудной компании, в частности, представителей руководства.

Ранее сообщалось, автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте. В результате случившегося погибла одна гражданка России, еще несколько человек пострадали.