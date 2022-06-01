Отказом от газа из РФ Европа дестабилизировала мировой рынок СПГ – СМИ

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Погоня стран Европы за газом может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов, пишет CNN.

Как отмечается в материале, если странам ЕС удастся резко снизить зависимость от российского газа, то общемировой спрос на сырье к концу года превысит предложение на 26 миллионов тонн. В материале поясняется, что с самыми серьезными последствиями столкнутся, скорее всего, бедные экономики азиатских стран.

"Возникли все условия для устойчивого дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности, восходящей тенденции на рынках и активизации газовой геополитики", – приводится в статье аналитическая записка консалтинговой фирмы Rystad Energy.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.

До этого сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

