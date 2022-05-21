В Италии проходят забастовки против военной поддержки Украине

В Италии профсоюзы начали забастовку и митинги против военной поддержки Украине. Жители Рима и других городов устроили шествия. Люди требуют перестать тратить деньги на отправку оружия и обратить внимание на нужды самих итальянцев.

Протестующие требуют увеличить социальные расходы и поднять зарплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

