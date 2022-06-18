Концерт Басты в "Лужниках" назвали самым масштабным за всю карьеру рэпера

Концерт рэпера Басты в "Лужниках" уже назвали самым масштабным за всю карьеру музыканта. Он войдет в историю как первый сольный концерт на самом большом стадионе страны.

Из-за мероприятия пришлось ограничить движение возле "Лужников". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

