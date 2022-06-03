"Юмор на все времена": Аркадий Арканов

Выпуск программы посвящен остроумному и невероятно обаятельному Аркадию Михайловичу Арканову. Удивительно, но будущий известный сатирик окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова и даже три года отработал участковым врачом в обычной поликлинике.

Как Арканов попал на телевидение и стал популярным? За что любил скачки и почему сменил фамилию? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

