Москва онлайн покажет выставку Алексея Бегака

Фото: ile-theleme.com

3 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экспозицию выставки Алексея Бегака, которая открылась в художественном пространстве Île Thélème. На выставке представлены картины из частных коллекциях.

Алексей Бегак – выпускник Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, художник, дизайнер и фотограф, получивший широкую известность в качестве телеведущего.

Смотрите прямую трансляцию 3 июня в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.