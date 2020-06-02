В Брянске прошел мощный ливень. В социальных сетях публикуют видео с потоками воды на улицах и огромными лужами.

Как пояснили в городской администрации, дороги затопило, потому что во время сильного дождя совсем не было ветра, а ливневки просто не в состоянии сразу справиться с таким объемом воды.

Сейчас городские службы прочищают ливневую канализацию и контролируют ситуацию на наиболее сложных участках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.