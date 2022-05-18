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Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск с 10 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что это будет первое международное направление лоукостера после отказа от полетов за рубеж на фоне опасений арестов самолетов.

Ранее "Победа" сократила парк с 41 до 25 самолетов. Лоукостер выполняет рейсы на самолетах Boeing 737-800. В настоящее время нарушены поставки запчастей, а накопленного запаса хватит лишь на 25 самолетов.

Кроме того, "Победа" отменила все рейсы в Европу. Это связано с тем, что Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС.

Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ. Данное ограничение касается всех воздушных судов, в том числе частных.