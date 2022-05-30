"Звезды советского экрана": Владимир Высоцкий и Марина Влади

В июле 1965 года Москва замерла в предвкушении Международного кинофестиваля. Особый интерес был к иностранным гостям. Среди приглашенных – Ален Делон, Ив Монтан, Симона Синьоре. Полный список кинозвезд опубликовали в новом номере журнала "Советский экран", на обложке которого красуется мечта всех мужчин – французская красавица русского происхождения Марина Влади. Ее будут осаждать толпы жаждущих автографа, предсказывают авторы журнала. О встрече с актрисой мечтает и ее давний поклонник Владимир Высоцкий. Он уверен, рано или поздно эта недоступная иностранка будет его женой.

Как Высоцкий за один вечер покорил сердце Марины Влади? Каким образом ему удалось остановить движение трамваев в Одессе? И какие из песен он посвятил Марине? Почему ничего не вышло из романа Высоцкого с Ириной Печерниковой? Как Марина Влади спасала съемки с участием Высоцкого? И за что он не любил фильм "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".