"Звезды советского экрана": Зоя Федорова

В ноябре 1969 года в рубрике журнала "Советский экран" "Крупным планом" – Зоя Федорова. "Она прекрасно пела и очень хорошо двигалась", – поделился своими воспоминаниями об актрисе режиссер Лев Арнштам. Но дело даже не в этом. Сразу побеждала ее искренность и неподдельность чувств! И действительно, хохотушка Зоя Федорова была полной противоположностью холодным и неприступным дивам советского кино. Эдакая своя девчонка, за чьей обворожительной улыбкой скрывалось множество тайн.

Почему Зое Федоровой не давали спеть с экрана? За что она была арестована? И кто выручил актрису после освобождения из лагерей? Почему исполнительница главной роли в фильме "Девушка без адреса" Светлана Карпинская побаивалась Зою Федорову? И как Михаил Пуговкин репетировал с актрисой танец для картины "Свадьба в Малиновке"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

