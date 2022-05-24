"Звезды советского экрана": Елена Санаева

1970 год. Первый январский номер журнала "Советский экран", хрустящий, как свежий снег, поведал читателям о молодой, делающей первые шаги актрисе Елене Санаевой. На фото – юная девушка с огромными глазами, распахнутыми всему миру. Ее дебют в картине "Главный свидетель" впечатлил журналистов. Автор статьи делает акцент на том, что в искусство пришла заметная актриса.

Как Всеволод Санаев помог дочери получить роль? В какой картине Ролан Быков не хотел сниматься с Еленой Санаевой? Как их первый поцелуй попал на кинопленку?

Почему родители Елены не приняли в семью Ролана Быкова? Как Санаева отвоевала право быть матерью? И кому конкретно обязан зритель за появление дуэта: Лиса Алиса и Кот Базилио? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

