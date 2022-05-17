"Тайны нашей эстрады": "Будь со мной всегда ты рядом!". Рокабилли по-советски

Эта группа неожиданно ворвалась в мир советской эстрады и так же неожиданно попала в список запрещенных коллективов – сразу на третье место. Казалось бы, они не делали ничего запрещенного, просто хотели играть легкую музыку и дарить людям радость, увы, кому-то показалось, что такая радость советскому зрителю не нужна.

За что группу "Браво" арестовали после первого же большого концерта? Действительно ли солисткой группы была дочь шведского дипломата? И как рокерское братство и Алла Пугачева спасли группу "Браво"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".