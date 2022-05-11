"Тайны нашей эстрады": "Где же вы, счастья острова?". Микаэл Таривердиев

Микаэл Таривердиев никогда не хотел становится героем эстрады, но его песни неизменно возглавляли народные хит-парады. Он ничего не делал как все, у него всегда была своя дорога. Но на этом пути композитора ждал не только успех.

Какой поступок лишил юного Таривердиева возможности закончить школу? Как композитор вышел на эстраду и сам стал исполнителем? И почему Микаэл Таривердиев как магнит притягивал неприятности?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".