Флешмоб по случаю Дня Победы прошел на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале сегодня прошел флешмоб с синими платочками. Его участники станцевали под русскую народную песню "Солдатушки".

По словам организаторов, этой акцией они хотели напомнить о мужестве, единстве и несгибаемой силе духа бойцов в тяжелые годы Великой Отечественной войны, а также о любви и стойкости тех, кто остался ждать близких в тылу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

